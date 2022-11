Afgelopen week maakte Sony PlayStation bekend dat PlayStation VR2 € 599,99 zal kosten in Europa. Een prijs waar velen van moesten slikken, ook hier op de redactie. Het is een behoorlijke uitgave en de headset is ook aanzienlijk duurder dan het vorige model. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat alles duurder wordt, zeker de laatste tijd, maar ook komt het door de gebruikte componenten. Sony wil een forse stap vooruit maken en in bepaalde mate ongetwijfeld willen concurreren met andere VR-headsets die nog veel duurder zijn.

Als je de prijs van PlayStation VR2 in vergelijking plaatst met andere (dure) headsets, is het relatief laag. Dus op een bredere markt buiten alleen PlayStation om is het prijspunt verre van opmerkelijk. Het ding is echter dat het naar PlayStation begrippen erg duur is. PlayStation VR2 is geen losstaand platform en moet gebruikt worden met de PlayStation 5 wil het werken. Dit maakt dus dat je qua kosten ruim boven de € 1000,- zit als je helemaal fris in wilt stappen en dan is het een wel heel erg duur geintje.

Wat hierbij ook wat wrang aanvoelt is dat PlayStation VR2 duurder is dan de PlayStation 5 zelf. Het is ergens best gek dat een ‘accessoire’ duurder is dan het centrale punt wat in dit geval de console is. Voornamelijk omdat je er zonder PlayStation 5 geen moer aan hebt. Het prijspunt is wat dat betreft erg gewaagd te noemen, want een hoge prijs voor producten – weet ook Sony – werkt afschrikwekkend voor de consument. De hele reden dat de eerste headset een succes genoemd mag worden, was onder andere juist de relatief lage prijs.

Door de nieuwe headset een hoge prijs te geven, zullen veel mensen afhaken. Het gevolg is dat de potentiële groep gamers die de headset te zijner tijd wel heeft erg klein is en dat brengt weer een nieuw probleem met zich mee. Zodra de doelgroep klein in omvang is, worden ontwikkelaars huiverig om er content voor te gaan maken, want hoe gaan ze de investering terugverdienen? Sony is in dat opzicht nog meer afhankelijk van externe ontwikkelaars die hun titels multiplatform uitbrengen. Wat weer het punt met zich meebrengt dat dat soort titels ook met andere headsets gespeeld kunnen worden, wat een PlayStation VR2 aanschaffen niet per se noodzakelijk maakt.

En over games gesproken, misschien zijn we pessimistisch, maar de launch line-up is nu niet bepaald indrukwekkend te noemen. De enige echte hoogvlieger is Horizon: Call of the Mountain. Begrijp ons niet verkeerd, de andere titels kunnen zeker leuk zijn, maar geen van deze games veroorzaakt direct de wil om PlayStation VR2 in huis te halen. Een launch moet voorzien zijn van echte blockbusters, zoals we dat bij elke console altijd zien. Sterker nog, PlayStation VR lanceerde jaren terug met titels als Until Dawn: Rush of Blood, Driveclub VR, Batman Arkham VR, Eve Valkyrie en PlayStation VR Worlds.

Oké, niet elk van deze titels is een echte blockbuster, maar een groot gedeelte was first-party content. Voor PlayStation VR2 is dat (nog) niet aan de orde, maar laat een launch line-up nu precies één van de motivaties zijn om de headset aan te schaffen. Het is dus erg gewaagd dat Sony de headset tegen die prijs in de markt zet, want er zijn veel tegenargumenten te verzinnen. Buiten de genoemde punten: wat te denken van een gebrek aan backwards compatibility, geen pc-support, bedraad…

Feit blijft echter dat PlayStation VR2 niet met middelmatige tech aan komt zetten, maar echt in het hogere segment valt. Dit belooft veel schitterende mogelijkheden voor de headset, maar dan moet de content daar wel op aansluiten. De launch line-up wist nog niet echt te overtuigen en hoewel dat natuurlijk meer een persoonlijk punt is, is het wel een mooie discussie. Vanzelfsprekend werpen we hier in de Jouw mening een bepaalde kijk op, aan jullie om er op in te haken. Mee eens, heb je andere argumenten, zie je het anders of zien wij bepaalde dingen over het hoofd? Je kan het zoals gewoonlijk hieronder laten weten!