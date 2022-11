Ongeveer een jaar geleden racete Forza Horizon 5 onze woonkamers binnen en wist een enorm goede indruk na te laten. Ontwikkelaar Playground Games ondersteunt de game nog steeds met nieuwe content, zoals de ‘Hot Wheels’ uitbreiding van afgelopen zomer. Er is echter meer onderweg.

Tijdens een recente stream werd aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een tweede grote uitbreiding voor de game, die aan het begin van 2023 zou moeten verschijnen. Veel info is er momenteel nog niet, maar kort na Nieuwjaar zal de uitbreiding nader worden toegelicht, aldus de ontwikkelaar.

“We’re hard at work on the second expansion of Forza Horizon 5. You can expect to see it in early 2023. We’ll have more to share after we enter the new year.” (via Twitter)