Het is sinds de originele PlayStation een industriestandaard om op termijn een kleinere, zuinigere variant van een console op de markt te brengen en gezien de PlayStation 5 straks twee jaar oud is, lijkt het nog maar een kwestie van tijd voordat Sony’s nieuwste console aan de beurt is.

Een nieuw gerucht van TheLeak.co zegt nu dat de PlayStation 5 Slim in het derde kwartaal van 2023 zal lanceren. Bronnen van de website zeggen dat er significante wijzigingen aangebracht gaan worden aan het uiterlijk en het doel is om de console natuurlijk lichter en zuiniger te maken. Sony heeft dit al eerder gedaan met revisies aan het chassis en de componenten van de huidige PlayStation 5.

TheLeak stelt tevens dat dit nieuwe Slim model op termijn de PlayStation 5 geheel moet vervangen: in oktober zou men stoppen met de productie van de ‘grote’ console en komen de laatste units van dat model ergens in november in de schappen terecht. TheLeak heeft geen designs gezien, maar volgens hun bron zou de productie in april beginnen, met een beoogde lancering in september.

Of dit model ook iets te maken heeft met een eerder gerucht, waarbij men de disc drive kan verwijderen, valt nog te bezien, maar gezien de recente opstapeling van verhalen lijkt er wel degelijk iets aan de hand te zijn in de fabrieken van Sony. Wordt ongetwijfeld vervolgd.