Met de komst van FIFA 23 komt er ook meteen een einde aan een lang tijdperk: de FIFA en uitgever annex ontwikkelaar Electronic Arts kunnen namelijk niet meer door één deur en dus zal EA vanaf heden geen games meer maken voor de voetbalfederatie. Vanaf nu zal de voetbalfranchise van de uitgever door het leven gaan als EA Sports FC.

De FIFA heeft zelf echter ook ambities en de organisatie heeft daarom onthuld dat er, in aanloop naar het WK in Qatar dit jaar, meerdere “games” gelanceerd gaan worden. Vier stuks, in totaal, en ze zullen allemaal op een manier gebruikmaken van blockchain technologie. De eerste game is ‘AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition’, waar twee teams van vier AI’s het tegen elkaar opnemen, spelers kunnen daarbij input geven aan het spelverloop en tactische momenten.

De tweede game is ‘FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse’, gemaakt door Upland. Dit zal een metaverse zijn waar spelers officiële WK-goederen kunnen verkrijgen, zoals video hoogtepunten van het toernooi en er is de mogelijkheid om virtuele versies van de verschillende stadia te bezoeken. De volgende titel is ‘FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl’, waar spelers via augmented reality een gouden bal kunnen meenemen in hun omgeving. Daarbij kunnen ze een fragment van de bal krijgen om te ‘houden’ en er momenten van de FIFA World Cup aan hangen.

Ten slotte is er ‘Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition’, een sociale game waar spelers voorspellingen doen op basis van voetbalkaarten. Alle titels zijn dus gemaakt met de laatste technologieën en zullen speelbaar zijn op het toernooi. Met deze technologieën is de FIFA overduidelijk op zoek naar nog meer manieren om de centjes uit de zakken van hun kijkers te kloppen, alsof er nog niet genoeg heisa is rondom dit toernooi.