Review | FIFA 23 – We zijn aan het ‘einde’ gekomen van een toch wel indrukwekkende franchise. In 1993 lag FIFA International Soccer in de lokale winkelrekken, wat het begin betekende van een reeks die uiteindelijk een icoonstatus wist te verwerven. Nu, 29 jaar later, brengt EA Sports de laatste game uit onder de naam FIFA, met FIFA 23. Het is een franchise die wat hoogtes en laagtes gekend heeft en vooral FIFA 07, FIFA 08, FIFA 10 en FIFA 12 brachten ons persoonlijk vele mooie herinneringen. Aan dit tijdperk komt nu een einde, aangezien EA de FIFA-licentie deal niet heeft verlengd, waardoor het verdergaat als EA Sports FC. Wij doken nog een laatste keer in een FIFA-game en onderzochten of deze iteratie de moeite waard is om aan te schaffen.

Alleen een balletje trappen

FIFA staat niet echt bekend als de franchise met de grootste aanpassingen van jaar tot jaar en ook dit jaar zijn de veranderingen wat summier. De meest onder handen genomen modus is de MyPlayer carrière. Hierin maak jij je speler en bouw je een weg naar je toekomst. Jammer genoeg start je als snotneus direct met een algemene score van 70. Dit wil zeggen dat het relatief gemakkelijk is om bij de grote clubs in Nederland en België aan de slag te gaan en je basisplek af te dwingen. Je mist dus een deel van je weg naar de top, aangezien je eigenlijk het eerste deel ‘cadeau’ krijgt. Na het eerste seizoen waren we al een 19-jarige met een score van 80 en hierdoor kwamen we in aanmerking voor de nationale ploeg. Dit is allemaal wat snel als je het ons vraagt, waardoor je de modus sneller beu kan worden, aangezien je vlugger je doelen bereikt.

Gelukkig zijn er wel wat vernieuwingen in deze modus te bekennen. Zo zal je nu een persoonlijkheid aangemeten worden op basis van je acties, zowel op als naast het veld. Er zijn drie verschillende personaliteiten en elk geeft een andere boost aan je statistieken. Een leuke gimmick, al is er op het veld niet echt veel van te merken. Het salaris dat je als speler ontvangt heeft nu eindelijk wel een nut gekregen, want je kan namelijk verschillende dingen aankopen zoals een trampoline of een zwembad. De trampoline zorgt bijvoorbeeld voor een rechtstreekse boost in je springvaardigheid, terwijl het zwembad een bepaalde personaliteit een impuls zal geven. Je krijgt echter jammer genoeg alleen een afbeelding van deze objecten te zien. Het is dus niet zo dat je over een huis beschikt waar deze in de tuin verschijnen.

Alleen een balletje laten trappen

De spelerscarrière bevat dus niet echt significante toevoegingen en hetzelfde geldt voor de managerscarrière. Deze is voorzien van wat nieuwe cutscènes en ook is er een transfer analyse toegevoegd. Deze transfer analyse toont je of je wel hard genoeg onderhandeld hebt en of de speler wel een goeie aankoop is voor je team. Dit is leuk voor even, maar echt een grote meerwaarde kan je dat niet noemen. Geinig is trouwens de optie om de carrièremodus te starten met een echte manager. Zo zal je bijvoorbeeld ten Hag een handje kunnen helpen bij Manchester United, maar ook Xavi bij Barcelona. Zo kan je dus verder schrijven aan de geschiedenis van bestaande managers, best leuk. Maar meer dan dat is het verder niet. Vorig jaar introduceerde EA Sports trouwens de ‘Create A Team’ modus, maar ook daarin is weinig veranderd. Zo kan je nu uit een tiental shirtjes kiezen voor je doelman en dit draagt hij dan zowel in thuis- als uitwedstrijden, maar eigenlijk zijn alle opties nogal lelijk. We zijn als fervent speler van de carrièremodi in algemene zin dus wat teleurgesteld over de toevoegingen die FIFA 23 daarin dit jaar brengt.

Een toevoeging die je zowel in de spelers- als in de manager carrièremodus kan terugvinden zijn de ‘Playable highlights’. Hiermee speel je alleen de hoogtepunten van de match in plaats van volledige wedstrijden. Aangezien het simmen van wedstrijden al eens tegenvallende resultaten kan opleveren, is dit een geweldige toevoeging. Er zijn hier echter nog wel wat kleine kinderziektes in te bespeuren, zoals het niet krijgen van je hoekschop, ondanks dat de tegenstander als laatste de bal raakte. Ook is het kort verspelen van de bal voldoende om het hoogtepunt in rook op te zien gaan, terwijl je een seconde na het balverlies alweer de controle terug hebt. Ook kent FIFA 23 nog een probleempje bij de optie om alleen de aanvallende hoogtepunten te spelen en de verdedigende hoogtepunten te skippen (je kan het ook allebei doen als andere optie). Je krijgt namelijk als sterk team té veel tegengoals te verduren in de gesimde hoogtepunten. Aan deze doelpunten kan jij dus niets doen en dit voelt soms aan als vechten tegen de bierkaai. Er zijn dus nog wat hobbels in de weg, maar verder is het wel een goede optie om wat efficiënter met je tijd om te springen, zonder het grote risico te lopen om wedstrijden te verliezen.

Samen een balletje trappen

In EA’s favoriete kindje, namelijk FIFA Ultimate Team, is er wel het één en ander veranderd. Zo is er een nieuwe modus, genaamd FUT Moments, die je hele korte singleplayer scenario’s voorschotelt. Hiermee kan je sterren verdienen waarmee je op hun beurt weer de pakjes kan kopen met verschillende spelers en accessoires. De modus beschikt over zowel vaste als tijdelijke scenario’s die je kan voltooien. FUT Moments is zeer handig om je eerste pakjes te vergaren, aangezien de opdrachten snel en gemakkelijk te voltooien zijn. Gedurende de tijd zullen er ook steeds nieuwe momenten bijkomen, wat goed is om het vers te houden. Verder bestaat FUT uit bekende opties, zoals Division Rivals, Squad Battles en FUT Champions en je kan ook weer naar hartenlust je stadion aanpassen met allerlei kleuren, banners en vlaggen.

Wat het leven weer wat gemakkelijker maakt, is de herwerkte chemie tussen spelers in je FUT-team. Chemie is de meting die bijhoudt hoe goed je spelers bij elkaar passen. Hoe meer spelers van eenzelfde nationaliteit, club of competitie, hoe beter de chemie en dus de statistieken van je spelers. Vroeger was het zo dat je moest kijken naar de chemie tussen een speler en de spelers direct rond hem, maar dat is dus verleden tijd. Alle spelers op het veld zullen nu voor een gezamenlijke chemie zorgen. Zo zullen een Nederlandse spits en een Nederlandse doelman de chemie van je team verhogen, terwijl dit vroeger niet zo was omdat ze niet naast elkaar op het veld stonden. Verder zullen de statistieken van spelers ook niet zakken als ze niet helemaal in je team passen. Een betere chemie is dus mooi meegenomen, maar geen vereiste. Deze veranderingen zorgen ervoor dat je meer verschillende teams kan bouwen dan voorheen, aangezien je minder afhankelijk bent van de spelers rondom elkaar.

Verder hebben we nog de modi VOLTA en Pro Clubs. Beide onderdelen kennen dit jaar gedeelde progressie, wat vooral mooi is als je beide modi veel speelt. VOLTA is straatvoetbal en in Pro Clubs neem je het, met je team van vrienden, op tegen andere teams in een regulier potje voetbal. Hierbij bestuur je 1 speler, terwijl je 10 andere vrienden een speler in een andere positie besturen. Mocht je niet met 11 zijn, niet getreurd, je kan dan switchen tussen verschillende spelers gedurende een wedstrijd. Met het spelen van matches verdien je punten, die je dan weer kan gebruiken om een hele hoop outfits, accessoires en tatoeages aan te schaffen. Waarom deze tatoeages dan niet beschikbaar zijn voor je manager of speler in de offline modi, mag Joost weten. Al bij al zijn deze modi een leuk tijdverdrijf met vrienden.

Rennen en verdedigen

EA bouwde, zoals je in onze preview al kon lezen, verder op hun laatste nieuwigheid: Hypermotion. Met dubbel de hoeveelheid animaties zou de game nog soepeler lopen en er ook nog realistischer uitzien als het gaat om de bewegingen van de spelers. De grootste verschillen zijn echter duidelijk te merken bij het vrouwenvoetbal. Vorig jaar bewogen de vrouwen hetzelfde als hun mannelijke collega’s, maar dit jaar zijn er ook een heleboel animaties uniek aan het vrouwenvoetbal. Dit creëert veel meer realisme in deze tak van sport. Let wel dat alleen de nationale ploegen en de eerste klassen uit Engeland en Frankrijk beschikbaar zijn voor vrouwen, al zou dit aantal gedurende het jaar wel uitgebreid moeten worden. Verder is het lopen ook aangepakt. Zo zal je nu spelers hebben die over een enorme startsnelheid beschikken, terwijl anderen dan weer eerder over een hoge topsnelheid beschikken. Dit zorgt ervoor dat je je spelers nog wat beter moet leren kennen om hun volledige potentieel te benutten.

Ook tijdens het verdedigen zal je verbeteringen aantreffen. Zo zullen spelers beter naar de bal blijven kijken en ook hebben ze een groter arsenaal aan animaties om de bal afhandig te maken. Verder zullen ze bij schoten hun handen achter zich houden, zoals we tegenwoordig gewend zijn in het echte voetbal, alleen is de hoeveelheid hands in wedstrijden verbazingwekkend genoeg wel gestegen. Dit leidde al meermaals tot penalty’s voor en tegen. Hands kan je wel afzetten, mocht je dat willen, en dit zou dus wat frustratie kunnen voorkomen. Dit is natuurlijk wel een mes dat aan twee kanten snijdt, aangezien je dan ook geen penalty’s toegewezen krijgt als de tegenstander de bal met de hand raakt in zijn eigen zestienmetergebied. Hiermee gooi je bovendien de authenticiteit volledig overboord, waardoor we het aan hebben laten staan. Desalniettemin valt te hopen dat EA hier nog naar gaat kijken.

Aanvallen

In het aanvallend compartiment zijn de ‘Power shots’ de grootste toevoeging. Indien je L1 en R1 indrukt tijdens het schieten, zal je speler een krachtiger schot lanceren dan normaal. Let wel, hier zijn twee nadelen aan verbonden. Zo zal de speler er langer over doen om tot een schot te komen, waardoor de verdediging meer tijd heeft om in te grijpen. Alsook zal je beter moeten mikken, aangezien de aim assist van het schieten dan uitgeschakeld is. Het is een risk/reward afweging die je zal moeten maken, maar het heeft ons zeker al enkele pareltjes opgeleverd die we niet gauw zullen vergeten. Ook het dribbelen gaat vlotter dan voorheen en zo zullen spelers nu nog sneller van richting kunnen veranderen. Linksvoetige spelers zullen ook skillmoves met hun betere linker uitvoeren, waardoor de gameplay weer net dat beetje realistischer geworden is.

Ook de hoekschoppen, vrije trappen en penalty’s zijn herwerkt. De penalty’s zijn meer op timing gebaseerd dan voorheen en ook bij de andere set pieces krijg je meer controle over het traject van de bal. Hierbij word je geleid door een lijn die de start van het traject van de bal weergeeft. We zijn wat dat betreft blij om te zien dat de vooruitgang van de gameplay, die we in de preview al constateerden, tot een goed resultaat is gekomen. Zowel in aanvallend- als verdedigend opzicht zorgen de vernieuwingen ervoor dat je meer opties hebt om in een wedstrijd het laken naar je toe te trekken. Teams voelen verschillend aan en het is jouw doel om je team te begrijpen en hen naar de overwinning te leiden.

We moeten hier echter jammer genoeg wel bij vermelden dat de keepers soms nogal in de fout durven te gaan. Dan hebben we het voornamelijk over schoten die een keeper uit het provinciale voetbal nog tegen had kunnen houden, die dan toch doorkomen. In lijn hiermee vinden we bovendien dat het een tikkeltje te gemakkelijk is om doelpunten te maken. Als we eens een wedstrijd doorduwen op het niveau wereldklasse, is minstens vier doelpunten geen uitzondering. Hierbij sluit ook aan dat de gameplay nog wel wat trager mag, als het de echte sport wil evenaren. Het is namelijk, jammer genoeg, niet zo dat het middenveld van Heerenveen mee kan met de gouden jaren van het Spaanse tiki-taka voetbal. Al doet de spelsnelheid dit soms wel vermoeden.

Gedetailleerd aan de bal

Grafisch ziet de game er ook weer top uit met een geweldige hoeveelheid details als het om de spelers gaat. Ook het gras en de netten van het doel zijn onder handen genomen en deze zien er realistischer dan ooit uit. Na het tackelen of het schuiven op je knieën na een goal, zullen deze plekken, waar je het gras vernield hebt door je beweging, ook kapot blijven gedurende de wedstrijd. Tackle jij iemand bij de cornervlag in de eerste helft, dan zullen ook in de tweede helft de sporen van die tackle nog zichtbaar zijn op het veld. Deze extra aandacht voor detail, zorgt voor nog net dat beetje meer immersie en eigenlijk lijkt het alsof je naar een echte wedstrijd zit te kijken.

De game wordt gepresenteerd in een 4K resolutie, waardoor het er haarscherp uitziet en de framerate is stabiel 60fps. Wel kwamen we enkele grafische probleempjes tegen. Zo zijn de kleuren van het bord om wissels aan te geven omgewisseld en ook staat er op de plek waar het logo van de competitie moet komen nog ‘Logo competition’ op het bordje. Tot slot: qua geluid zit het weer helemaal goed, zo voel je de sfeer in het stadion wat voor een mooie beleving zorgt. De soundtrack is oké te noemen met artiesten als Stromae en Gorillaz als de grootste namen. Wel moeten we toegeven dat de teksten die de commentator nu al ettelijke jaren in ons oor brult, ondertussen wel aan wat vernieuwing toe zijn. Laten we hopen op een verbetering op dat vlak in het deel van volgend jaar.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.