Preview | FIFA 23 – Voor de laatste keer zal de voetbalgame van EA Sports verschijnen onder de naam FIFA. Er zal dus geen FIFA 24 volgen, omdat de nieuwe naam EA Sports FC zal worden. Het ligt misschien minder goed in de mond, maar dat zijn zorgen voor later. Voor nu woonden wij het FIFA 23 virtual preview event bij en kregen toegang tot de Kick-off modus van de game. Zo konden we dus de vernieuwde gameplay al eens aanvoelen, wat belangrijk is: de tweede versie van HyperMotion zou ons namelijk van onze sokken moeten blazen en ook het vrouwenvoetbal wordt in de schijnwerpers gezet. Of EA al hun mooie beloftes waar kan maken, gaan we nader bespreken in deze preview.

HyperMotion versie 2.0

HyperMotion2 is de grootste vernieuwing wat de gameplay betreft. Om de technologie uit te breiden, werden er ditmaal niet één, maar twee volledige wedstrijden gespeeld in de ‘Match Capture Xsens’ pakken. Zo zal de game een heleboel nieuwe animaties bevatten, al is een groot deel daarvan voor het vrouwenvoetbal. Fervente FIFA-spelers zullen dit bij het mannenvoetbal wel ervaren, maar het is vooral bij het vrouwenvoetbal direct merkbaar.

Vorig jaar bewogen de vrouwen hetzelfde als hun mannelijke tegenhangers, met als enige verschil het langere haar en lichaamsvormen van de speelsters. Nu zijn de animaties van de vrouwen veel realistischer en volgen ze de bewegingen die de echte speelsters op het veld ook maken. Leuk, al is de vraag wel of we daar met z’n allen echt op zitten te wachten. Uit ‘onderzoek‘ blijkt namelijk dat slechts ongeveer 4% van de FIFA-spelers zich aan een pot voetbal met de vrouwenploegen heeft gewaagd.

Verder is het dribbelen wat verfijnd en dat voel je meteen. In de versie die we hebben kunnen spelen, hadden we bij de mannen alleen toegang tot 8 grote clubs en bij de vrouwen tot 4 nationale teams. Dit wil zeggen dat we met de beste spelers van de wereld speelden en dus was het logisch dat we met sterspelers als Messi en Neymar nu nog sneller van richting kunnen veranderen. Of je dit verschil ook voelt met mindere goden, valt nog even af te wachten. Wel kunnen we met blijdschap melden dat linksvoetige spelers nu ook eindelijk hun skillmoves met links uitvoeren. Zo zal je een Messi of een Mahrez nu vooral hun betere linkse zien gebruiken om de tegenstanders te verschalken.

Lekker lopen

Bij het aanvallen is ook het lopen herwerkt. Zo zal niet alleen de snelheid van een speler invloed hebben, maar ook de acceleratie. Dit zorgt weer voor meer variatie, aangezien sommige spelers over een indrukwekkende startsnelheid beschikken, terwijl andere wat trager op gang komen, maar misschien een hogere maximumsnelheid hebben. Je zal nu niet meer alleen naar de statistiek ‘snelheid’ moeten kijken, maar ook echt de afweging moeten maken of je een explosieve of een minder explosieve speler aantrekt. Verder zijn van bepaalde bekende spelers ook hun specifieke loopstijl toegevoegd. Zo zal een Alphonso Davies heel anders lopen dan een Vinícius Júnior. Deze laatste heeft zelfs een totaal verschillende stijl als hij aan de bal is in vergelijking met een sprint zonder bal.

Tegenover het sneller kunnen veranderen van richting en de variatie in lopen tussen verschillende spelers, staat een betere verdediging. Spelers zullen nu beter naar de bal kijken en zij hebben ook een groter arsenaal aan bewegingen om de bal af te pakken. Spelers zullen nu ook, net zoals in het echte voetbal, hun armen achter hun rug houden om ervoor te zorgen dat ze geen handsbal veroorzaken. Hier moet echter wel nog aan gesleuteld worden, want zo hebben we vier onterechte handsballen tegen gekregen – de arm was telkens achter de rug – waarvan 2 penalty’s. Het is toch zonde om zo op achterstand te komen, dus we hopen dat EA hier nog wat aandacht aan gaat besteden. Wel is het positief om te zien dat verdedigers nog net dat tikkeltje beter in de gaten hebben waar de bal zich bevindt.

Ready, Set, Go

Verder hebben we nog enkele kleinere toevoegingen zoals betere net physics en mooier gras. Ook het realistischer bewegen van de handen van de doelman en de benen van verdedigers bij het contact maken met de bal, is een kleine maar mooie verandering. Deze maken de game nog realistischer al zijn er nog twee verdere verbeteringen die meer het vermelden waard zijn. Ten eerste zijn we zeker positief over de nieuwe Power Shots. Indien je L1 en R1 ingedrukt houdt terwijl je schiet, zal je speler een harder schot lanceren dat jij preciezer moet mikken dan normaal, aangezien de aim assist je bij dit schot niet zal helpen. Je speler zal langer bezig zijn vooraleer de bal zijn schoen verlaat, maar we hebben toch een aantal pareltjes weten te scoren met dit type schot. Het is dus een hoger risico, maar de vruchten die je ervan kan plukken, zijn des te mooier. Tot slot zijn ook de penalty’s, vrije trappen en corners (weer) herwerkt. Hierbij heb je nu meer controle over het traject en ook penalty’s zijn gemakkelijker mooi in het hoekje weg te leggen.

Als we het puur over de gameplay hebben, kunnen we met plezier melden dat FIFA 23 wel wat vooruitgang lijkt te kennen ten opzichte van FIFA 22. FIFA is echter meer dan alleen de gameplay en als je had gehoopt op grote vernieuwingen in de verschillende modi, dan lijkt het voorlopig dat je waarschijnlijk een beetje teleurgesteld zal worden. In de speler carrière is er wel iets toegevoegd – een zogenaamde persoonlijkheid die je vaardigheden beïnvloedt -, maar indien jij als manager wilt spelen, lijkt de voornaamste toevoeging vooralsnog dat je nu de carrière van echte managers als Guardiola en Klopp kan verderzetten.

Verder is er de toevoeging van de ‘Playable Highlights’, waarbij je alleen de belangrijkste fases uit een match kan spelen, in plaats van de hele match. Dit klinkt mooi voor de iets drukkere mensen onder ons, al is het nog even afwachten hoe dit precies in elkaar zit. Ook zijn er nog extra cutscènes toegevoegd, zal de AI slimmere wissels uitvoeren en is het menu van de carrièremodus wat herwerkt, al zouden we deze aanpassingen niet echt onder nieuwe features klasseren, maar eerder als kleine modificaties. Dit lijkt allemaal maar wat magertjes, vooral als je het vergelijkt met de toevoeging van ‘Create A Club’ vorig jaar. Hopelijk komt EA met nog wat meer vernieuwingen op de proppen, maar dat is afwachten. Tot FUT, de melkkoe van de franchise, kregen we nog geen toegang, maar hier lijken er wel wat veranderingen op komst te zijn. Je zal nog even geduld moeten uitoefenen tot EA later wat meer details vrijgeeft.

Voorlopige conclusie

Zoals eerder aangehaald, zijn we alleen aan de slag geweest met de gameplay ervaring van de game en hier kunnen we toch positief over zijn. De game speelt zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht nog net wat soepeler en wij zijn zeker dat een fervent FIFA-speler deze verschillen zal voelen. Andere kleine aanpassingen zorgen ervoor dat alles er nog net dat tikkeltje realistischer uitziet op het veld en de grotere aanpassingen, zoals de herwerkte setpieces en de Power Shots, zorgen voor meer controle en een betere ervaring. Al bij al zijn we voor nu dus positief over de game, al hopen we dat er ook in de carrièremodus meer toegevoegd wordt dan ons tot dusver is toegelicht.