Review | Thrustmaster T128 Steering Wheel – Thrustmaster kennen we natuurlijk als fabrikant van allerlei hardware producten en dat voor gamers. Eerder dit jaar hebben we de Thrustmaster T248 onder handen kunnen nemen, wat een uitstekend stuurwiel was tegen een erg schappelijke prijs. Het bedrijf heeft nu een nieuw stuurwiel uitgebracht en dat is de T128. Een instapmodel die tegen een lagere prijs verkrijgbaar is, maar ook wat meer simplistisch is in z’n mogelijkheden. Dit stuurwiel hebben we de afgelopen week uitgebreid aan een test onderworpen en of het een interessante keuze is, ga je nu lezen.

Compact stuurwiel

In tegenstelling tot de T248 is de T128 een stuurwiel dat veel meer compact is. De gehele set is in omvang een stuk kleiner en dit betekent in de praktijk een kleiner stuurwiel, een kleinere wielbasis en ook een kleinere set met pedalen. In alles oogt en voelt dit stuurwiel een beetje als het kleine broertje van aan. Prima natuurlijk, maar dit betekent dat je in de praktijk dus te maken hebt met een basic uitvoering. Daarmee is het belangrijk om aan te stippen dat dit stuurwiel niet bedoeld is voor de simracer die naar een nieuw alternatief zoekt. Daarvoor is het stuurwiel te eenvoudig en te beperkt. Voor nieuwkomers is het echter een leuk instapmodel en ook is het een prima oplossing voor de meer casual racer die zijn race ervaring net wat leuker wil maken.

Het belangrijkste verschil tegenover de meer ‘professionele’ stuurwielen zit hem in de set pedalen en de opties op het stuur. Het zal je vast opgevallen zijn, maar de pedalenset bestaat uit twee pedalen in plaats van drie (die wat dicht op elkaar staan). De koppeling is namelijk niet van de partij, waardoor je enkel gas kan geven en remmen met je voeten. Het stuurwiel zelf beschikt wel over magnetische schakelflippers, dus het is natuurlijk mogelijk om handgeschakeld te rijden. In dat geval moet je het echter zonder voetkoppeling doen, wat misschien wat gek is. De stuurbasis is echter voorzien van een extra aansluiting, waarop je eventueel nog een losse schakelpook aan kan sluiten, maar dat is geheel optioneel. Ook is het mogelijk om het stuurwiel met een andere (professionelere) pedalenset van Thrustmaster te combineren, wat je flexibiliteit geeft in het opbouwen van je set mocht die behoefte er zijn.

Een ander groot verschil is dat de Thrustmaster T128 niet is voorzien van een display. Niet zo gek ook, gezien het een wat goedkoper stuur betreft dan de andere Thrustmaster modellen. Wel is het stuur zelf voorzien van wat LED-verlichting, die de toeren weergeeft zodra je gas geeft. Daarmee heb je een indicatie op het stuur om te schakelen, wat erg duidelijk is. Buiten dat kent de Thrustmaster T128 vanzelfsprekend alle knoppen die je ook op de PlayStation controller treft. Zoals we van de fabrikant gewend zijn, zitten deze knoppen op de juiste plekken. Hierdoor heb je alle belangrijke opties altijd binnen handbereik en bovendien valt dat te remappen via de PlayStation toegankelijkheidsopties, alsook op de Xbox als je die variant van het stuur aanschaft.

Zo aangesloten, maar…

In de doos van de Thrustmaster T128 treffen we naast het stuurwiel en de pedalenset natuurlijk de benodigde kabels aan. De aansluiting is eenvoudig met een kabel van de pedalen naar het stuurwiel, een stroomaansluiting en een USB-kabel die richting de PlayStation 4, PlayStation 5 of pc gaat. Je hebt de hele set zo opgetuigd, maar er is een belangrijk punt om aan te stippen bij deze set. Deze wordt standaard geleverd met een beugel die je aan de onderkant van het stuurwiel vastschroeft en daarmee kun je het stuur vastzetten op een bureau of tafel. Ideaal voor als je een pc set-up gebruikt, maar als je bijvoorbeeld de PlayStation in de woonkamer hebt staan is dat wat onhandiger.

De stuurwielbasis is namelijk niet voorzien van schroefpunten. Dit wil zeggen dat deze niet op een rig gemonteerd kan worden, omdat de schroefgaten ontbreken. Je bent dus aangewezen op de beugel die bij het stuurwiel zit en dat beperkt toch wel behoorlijk de vrijheid die je hebt in waar je de set monteert. Mensen met een rig die niet al te veel kwijt willen zijn aan een stuurwiel hebben dus niks aan deze optie en dat is jammer. De pedalenset daarentegen kent wel een tweetal schroefingangen, waardoor die indien gewenst wel vast te zetten is – eventueel op de Thrustmaster T-Pedals Stand. Overigens zijn beide onderdelen voorzien van stukjes antislip rubber, die ervoor zorgen dat alles bij intensief gebruik netjes op z’n plek blijft staan. Zeker met de beugel zal het stuurwiel niet verschuiven en bij de pedalen kan het geen kwaad dit vast te schroeven als je daarvoor de mogelijkheid hebt.

Het grootste minpunt van de Thrustmaster T128 is dus het gebrek aan mogelijkheden het in een rig te monteren. Je bent op een tafel of bureau aangewezen, maar feit is wel dat je de beugel zo los hebt. Hierdoor is het stuurwiel eenvoudig weer op te bergen. Buiten dat voelt de hele set – die uit hard plastic bestaat – robuust aan, waardoor het absoluut tegen een stootje kan. De pedalen op zichzelf zijn ook van hard plastic en bieden verschillende gradaties van weerstand tussen gassen en remmen, zoals het hoort. Helaas is de weerstand zelf niet aanpasbaar en ook de pedalen kun je niet verplaatsen. Het is een beetje: what you see is what you get. Het is minimalistisch in de mogelijkheden, waardoor het eens te meer geen interessante keuze is voor de wat fanatiekere racer.

Prima feedback

Voor casual gebruik is het dan weer uitermate geschikt. Dit dankzij de fijne montage en het stevige gebruikte materiaal. De knoppen voelen allemaal responsief met daarbij een speciale vermelding voor de fijne schakelflippers. Die voelen erg goed aan en kennen bij gebruik absoluut minimale vertraging. Bovendien zijn ze beter dan die van de duurdere T248. Wel moeten we nog opmerken dat het stuurwiel bij langdurig gebruik door het gebrek aan een (nep) leren stuurbekleding voor zweethanden kan zorgen. Niet per se erg, maar wat minder comfortabel in vergelijking met de meer premium stuurwielen. Het is dus in alles overduidelijk een leuk instapmodel die voor de prijs van € 199,99 eigenlijk prima uit de verf komt.

De stuurwielbasis is voorzien van het zogeheten Hybrid Drive feedback systeem. Dit systeem zit ook in de Thrustmaster T248 en vormt een tussenoplossing voor het gear drive- en het belt drive-systeem. Het resultaat is dat de feedback niet echt storend is qua geluid, wat sowieso een pluspunt te noemen valt. Daarbij is de feedback op zichzelf meer dan prima. Je voelt goed wanneer de auto onder- of overstuur heeft, maar ook ongeregeldheden op de baan komen goed naar voren. Met de Thrustmaster T248 bewees het bedrijf al dat het een prima feedback systeem is en daarover kunnen we nu niet veel anders zeggen. Het voelt robuust, natuurgetrouw en geloofwaardig aan, waardoor er van degelijke feedback sprake is. En dat is best bijzonder voor een stuurwiel in deze prijscategorie, veel beter ga je namelijk niet vinden.