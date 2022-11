Google Stadia wilde de markt betreden met een knal, maar het liep uiteindelijk af met een sisser. De plannen om Stadia per 18 januari 2023 te sluiten zijn al even bekend en daarbij gaf Google ook aan alle gekochte Stadia-hardware en games, gekocht in de Stadia Store, terug te gaan betalen aan de gebruikers. Deze terugbetaling is nu in werking gezet.

Google is van plan om deze bedragen gewoonweg terug te storen via de betaaloptie die gebruikers destijds hebben gebruikt. Lukt dit niet, dan ontvangen gebruikers nog een bericht met instructies hoe ze hun betaaloptie kunnen wijzigen om alsnog hun geld terug te ontvangen. Als laatste vraagt Google om geen contact op te nemen met de klantenservice over terugbetalingen, zij kunnen dit proces namelijk niet versnellen.

Het bedrijf verwacht het merendeel van de terugbetalingen voor 18 januari 2023 te hebben verwerkt.

“Starting November 9, 2022, Stadia will attempt to automatically process refunds for all purchases of games, add-on content and subscriptions fees other than Stadia Pro made through the Stadia Store.

We ask for your patience as we work through each transaction and ask that you refrain from contacting Customer Support as they will not be able to expedite your refund during this time. We still expect the majority of refunds to be processed by January 18th, 2023.”