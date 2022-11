Battlefield 2042 zal met ingang van seizoen 3 aangeboden worden via Xbox Game Pass en EA Access, zo heeft Electronic Arts aangekondigd. Als je een abonnement op één van deze diensten hebt, zul je de game straks dus zonder extra te hoeven betalen kunnen spelen.

Een datum is echter nog niet bekend, aangezien EA de start van het derde seizoen officieel nog moet aankondigen. Met het delen van de eerste informatie zal het echter niet lang meer duren vooraleer het derde seizoen officieel begint.

Naast dit nieuws heeft EA ook laten weten dat Battlefield 2042 binnenkort een gratis trial krijgt. De trial is afhankelijk van het platform op verschillende data beschikbaar. Hieronder de details op een rijtje:

Xbox – Van 1 tot en met 4 december

Steam – Van 1 tot en met 5 december

PlayStation – Van 16 tot en met 23 december

Wel is het noodzakelijk om over een actief PlayStation Plus of Xbox Live abonnement te beschikken als je Battlefield 2042 tijdens de trial online wilt spelen.