Het tweede seizoen van Battlefield 2042 komt binnenkort ten einde en we mogen ons dus opmaken voor het derde seizoen. EA en DICE hebben nu via een blogbericht wat meer zicht gegeven op wat we zoal mogen verwachten van het derde seizoen. Ook hebben ze aangekondigd dat de ontwikkelaar inmiddels begonnen is met het werk voor seizoen 4, dat ergens in 2023 van start zal gaan.

Het derde seizoen zal een nieuwe map naar de game brengen, samen met een nieuwe Specialist. Daarnaast worden de maps Manifest en Breakaway voorzien van een rework en het derde seizoen markeert de terugkeer van classes naar de game. Hieronder de belangrijkste details op een rijtje:

XM8 – LMG uit Battlefield: Bad Company 2

A-91 – Assault Rifle uit Battlefield 3

Verbeterde wapenvaardigheden

Rework van Manifest (met update 3.1)

Forse herziening van Breakaway (met update 3.2)

Update 3.2 verschijnt begin 2023 pas, dus de rework beperkt zich in eerste instantie tijdens seizoen 3 tot de map Manifest. Uit de bewoording van EA valt ook op te maken dat de aanpassingen op Breakaway een stuk significanter zijn dan die op Manifest.

In de video hieronder een algemeen overzicht en daaronder meer specifieke details met betrekking tot de belangrijkste aanpassingen.