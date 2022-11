Zoals je hier al kon lezen verschijnt er over enige tijd een nieuwe game in de Dragon Age-franchise, genaamd Dragon Age: Dreadwolf. Dit is niet eens alles wat er zal verschijnen in dit universum, want op 9 december zal een nieuwe Netflix-animatieserie online gaan onder de naam Dragon Age: Absolution.

Hier kon je al lezen dat de serie er zat aan te komen, maar nu weten we dus ook wanneer. Met Arcane, een serie die zich afspeelt in de wereld van League of Legends, had Netflix al een serieuze hit te pakken, net zoals eerder met de Castlevania animatiereeks.

Hopelijk zijn de zes afleveringen van Dragon Age: Absolution, waarin we de hoofdpersoon Miriam volgen, evenzeer de moeite waard. Bekijk hieronder alvast de nieuwe trailer.