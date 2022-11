Een poosje geleden verscheen op Netflix de animatiefilm genaamd The Witcher: Nightmare of the Wolf. Deze prequel vertelt het verhaalt van Geralt of Rivia’s vriend en mentor Vesemir en speelt zich dus voor de gebeurtenissen van de boeken, serie en games af. Daar laat Netflix het echter niet bij.

Naast The Witcher zelf, waarvan het derde seizoen volgend jaar zomer zal verschijnen, gaan ze bij Netflix nog een stapje verder. Er zit namelijk ook een live-action serie, die vier afleveringen zal tellen, aan te komen die een verhaal vertelt dat zich zo’n 1200 jaar eerder afspeelt.

The Witcher: Blood Origin, zoals de serie zal heten, is vanaf 25 december beschikbaar. Vergeet hieronder zeker niet even de trailer te bekijken.