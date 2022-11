DICE heeft de eerste details bekendgemaakt over het aankomende nieuwe seizoen in Battlefield 2042, alleen heeft de ontwikkelaar iets meer prijsgegeven dan dat het van plan was. In de omschrijving van de Chinese versie van de dev update maakt de ontwikkelaar namelijk de naam van het derde seizoen en dat van een nieuwe Specialist bekend.

Het derde seizoen van EA’s first person shooter heet ‘Escalation’ en zal onder andere een gloednieuwe Specialist introduceren genaamd Zain. Kort na het uitkomen van de video heeft DICE de omschrijving van de dev update aangepast, maar het was natuurlijk al te laat.

Dataminer Temporyal volgde kort na de release van de video met nog meer informatie over de nieuwe Specialist Rasheed Zain en een nieuwe map voor All-Out-Warfare, genaamd ‘Spearhead’ in Zweden. Rasheed zal na het doden van een tegenstander sneller zijn leven regenereren en maakt gebruik van de XM370A airburst rifle. Daarnaast laat Temporyal weten dat er nog meer wapens zullen worden toegevoegd, waaronder de Rorsch MK-4 railgun en NVK-S22 shotgun.

EA heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het derde seizoen van Battlefield 2042 precies van start zal gaan. Wel weten we dat Battlefield 2042 vanaf december beschikbaar zal zijn via Game Pass Ultimate, een release rond die periode lijkt dus waarschijnlijk.