De gloednieuwe generatie Pokémon games, Pokémon Scarlet & Violet, komt aanstaande vrijdag eindelijk wereldwijd uit. De afgelopen maanden hebben we een redelijk constante stroom aan nieuwe info mogen ontvangen van The Pokémon Company. Om alles toch nog even goed samen te vatten, heeft het bedrijf een overview trailer uitgebracht.

De trailer loopt langs alle eerder aangekondigde aspecten van het spel, zoals de schattenjacht, gym gevechten waarvan je dit keer zelf de volgorde mag beslissen, Terastillization, coöp features en nog veel meer. Kan je deze opfrisser nog wel even gebruiken, of kan je gewoon niet wachten op het nieuwe spel en wil je zo veel mogelijk Pokémon content consumeren? Dan kan je de trailer hieronder bekijken.

Pokémon Scarlet & Violet komt aanstaande vrijdag 18 november uit voor de Nintendo Switch. Binnenkort mag je ook onze review van de nieuwste Pokémon game verwachten.