Een van de nieuwe features van Street Fighter 6 is dat er een zwaar versimpeld controleschema is toegevoegd. Dit voor spelers die niet in staat zijn de vele combo’s te leren. Hoe dit in zijn werk gaat wordt in een nieuwe video uitgelegd, die onderaan dit bericht staat.

Met de zogenaamde ‘Dynamic Controls’ kan je de meest spectaculaire bewegingen maken met één druk op de knop. Dit zou tot oneerlijke partijtjes leiden als je online speelt, dus daarom heeft Capcom besloten om deze feature alleen beschikbaar te stellen voor offline modi.