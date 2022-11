Gisteren is Goat Simulator 3 uitgekomen en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, biedt de game aardig wat onnozel vertier. Nu het spel te spelen is kan een lanceringstrailer natuurlijk niet uitblijven.

Goat Simulator 3 behoudt de grappige gameplay van diens voorganger en maakt het veel toegankelijker. De grootste vernieuwing is dat je de gehele campagne in coöp kunt spelen. In totaal kunnen vier geiten de speelwereld onveilig maken.

De lanceringstrailer van Goat Simulator 3 check je hieronder.