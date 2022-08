Tijdens de Summer Game Fest showcase eerder dit jaar werd Goat Simulator 3 aangekondigd en eerder deze week kwam de game voorbij tijdens Gamescom Opening Night Live. Toen kregen we allerlei lollige beelden van de game te zien, waarmee gelijk de toon werd gezet.

Nu hebben we nog een video voor je, waarin de gameplay in twee minuten op een duidelijke manier gepresenteerd wordt. Dus als je een nog beter beeld van de game wilt krijgen, raden we je aan de onderstaande trailer even te checken.