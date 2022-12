Veel games ontvangen rond de feestdagen in bepaalde vorm een update om dit samen met de community te vieren. De ene game doet dit door voor gelimiteerde tijd bepaalde cosmetics aan te bieden om in te spelen op de FOMO van sommige gamers, de ander gunt de community gewoon eens wat. Redelijk vanzelfsprekend valt Goat Simulator 3 in die laatste categorie.

De update met de passende naam ‘The Mandatory Holiday Update’ is vanaf nu gratis binnen te halen wanneer je in het bezit bent van Goat Simulator 3. Met de update krijg je onder andere wat kerstpakjes om jouw geit mooi mee aan te kleden en kerst-gerelateerde voorwerpen om daarmee het leven van de mensen extra zuur te maken.

Mocht je nog twijfelen over Goat Simulator 3, lees dan zeker even onze review.