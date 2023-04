Het ziet er naar uit dat als er een feestdag of dagen in aantocht zijn, er een nieuwe gratis update wordt vrijgegeven voor Goat Simulator 3. Met de feestdagen eind vorig jaar was dit het geval en nu Pasen voor de deur staat, is er weer een nieuwe update beschikbaar.

De grootste toevoeging die deze update brengt is ‘Operation Crackdown’. Dit is een nieuwe missie waarin je 12 verborgen eieren moet zien te vinden, die elk een verrassing opleveren. Tevens zijn er 19 nieuwe items beschikbaar, waarmee je je geit kunt aankleden.

Om de release van de nieuwe gratis update voor Goat Simulator 3 te vieren, is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.