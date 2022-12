Ontwikkelaar Coffee Stain Studios is er een die het allemaal niet zo serieus neemt. Dat is alleen al te zien in Goat Simulator, waarvan het tweede deel de nummer ‘3’ kreeg. Ter promotie van Goat Simulator 3 hebben ze nu een nieuwe trailer uitgebracht en die is snel weer offline gehaald.

Niet omdat er een foutje in zat, maar omdat Take-Two Interactive heeft ingegrepen. De ontwikkelaar gebruikte voor de trailer doodleuk footage uit de gelekte Grand Theft Auto VI content van enige tijd terug. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling en ongetwijfeld had de ontwikkelaar dit al zien aankomen.

Desalniettemin is het ergens wel lollig dat ze zo’n trailer hebben gemaakt, want ze halen het nieuws er weer mee. In de trailer zien we overigens ene Shaun die een interview aflegt over zijn werk aan Goat Simulator 3. Hierbij zegt Shaun ook dat hij nog aan andere dingen werkt en dat hij als NPC te zien is geweest in een game die laatst lekte.

En dat is waar de footage van GTA VI getoond wordt met als gevolg dat Take-Two Interactive een copyright claim heeft ingediend. Hierdoor is de content niet langer zichtbaar via de officiële kanalen, maar de trailer zwerft nog rond op het web dus is zeker op te snorren als je benieuwd bent (en die hieronder niet meer werkt).