De aankondiging van Goat Simulator 3 was er eentje die de boeken in gaat als memorabel. Door een imitatie van de Dead Island 2 trailer te tonen, dacht iedereen dat het om de langverwachte sequel ging. Niets bleek minder waar toen de geiten in beeld kwamen en vervolgens werd duidelijk dat het om Goat Simulator 3 ging.

Dit leverde weer verwarring op, want er is nooit een Goat Simulator 2 verschenen. Dat de ontwikkelaar het allesbehalve serieus neemt mag wel duidelijk zijn. Tegelijkertijd heeft deze aanpak ook geleid tot goede marketing, want iedereen had het erover.

Nu de releasedatum is aangekondigd, greep het PlayStation Blog de kans aan om de ontwikkelaars te vragen waarom ze een 3 achter de titel hebben geplakt. Het is immers best gek om een derde deel in een reeks uit te brengen terwijl het de tweede game betreft.

Verschillende mensen van Coffee Stain Publishing kwamen aan het woord, maar of we er veel wijzer van worden…