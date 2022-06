De eerste paar shots van de trailer doen vermoeden dat we eindelijk weer een teken van leven krijgen omtrent Dead Island 2, maar het is Goat Simulator 3 die ons voor de gek houdt. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation, Xbox en pc, en zal later dit jaar verschijnen.

De trailer hieronder toont vooral het absurdisme van Goat Simulator en om één of andere merkwaardige reden betreft het niet deel twee, maar deel drie. Dat is best gek, want Goat Simulator 2 bestaat helemaal niet, maar goed dat past wel bij de game die per definitie alle wetten van realiteit tart.