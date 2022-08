Een tijdje terug werd Goat Simulator 3 op geheel eigen wijze aangekondigd. Het is eigenlijk het tweede deel in de reeks, maar ontwikkelaar Coffee Stain heeft zo zijn redenen om het toch deel 3 te noemen… We hadden eigenlijk ook niets anders kunnen verwachten van de studio, aangezien Goat Simulator zichzelf nou niet bepaald serieus neemt.

Vorige maand werd duidelijk dat Goat Simulator 3 op 17 november uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wat er tot nu toe nog ontbrak was gameplay, maar tijdens Gamescom Opening Night Live is daar vanavond verandering in gekomen. Zojuist werd namelijk de eerste gameplay trailer van Goat Simulator 3 getoond en daarin zien we weer bijzondere beelden voorbijkomen. Het spel belooft nog gekker te worden dan zijn voorganger, dus dat belooft wat.

Check de beelden hieronder.