Met Marvel’s Spider-Man Remastered werd Peter Parker vervangen door een andere acteur. In het tweede deel zal er wederom een personage, dat ook in de eerste game aanwezig was, worden vervangen qua acteur.

Ditmaal gaat het om Harry Osborne. In Marvel’s Spider-Man werd de stem van dit personage verzorgd door Scott Porter. Met het tweede deel wil Insomniac volledig foto realistisch gaan. Porter komt qua leeftijd echter niet overeen met Harry Osborne, dus zal hij niet terugkeren in Marvel’s Spider-Man 2. Wie de rol dan wel zal spelen is nog onbekend.

Porter maakte dit nieuws bekend via Twitter, maar dit bericht is weer verwijderd. Waarschijnlijk mocht dit nog niet wereldkundig worden gemaakt. Dankzij Reddit kunnen we de tweet gewoon teruglezen.

“While I voiced Harry in the first Spider-Man, I unfortunately will not be in the sequel,” the actor wrote. “[Insomniac] decided to go photo real and the difference between me and Harry’s ages was too much to overcome, I believe. I was bummed but I get it. Gonna be an incredible game.”