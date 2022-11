Zoals je hier al kon lezen is onze populaire blauwe egel weer helemaal terug met nieuwe avonturen. Dit enerzijds in Sonic Frontiers en anderzijds vanaf 15 december, want dan zal je op Netflix de nieuwe serie Sonic Prime kunnen terugvinden. Eerder werd er al een teaser getoond, maar nu hebben de makers ons voorzien van een volledige trailer.

In deze nieuwe trailer zien we ons favoriete stekelige zoogdier – Sonic – terug, die in een paar verschillende realiteiten, verschillende versies van Knuckles, Tails, Amy en Eggman tegen het lijf loopt. Bekijk hieronder zeker de trailer, waarin zelfs Shadow zijn opwachting zal maken.

Wie is jouw favoriete figuur en ga jij deze nieuwe serie bekijken wanneer deze volgende maand verschijnt?