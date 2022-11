God of War: Ragnarök is nu ruim een week verkrijgbaar en ontwikkelaar Sony Santa Monica is druk bezig met de ondersteuning van de game. Aan het begin van deze bracht de studio update 2.02 uit en inmiddels is de volgende patch alweer live gegaan.

Met patch 2.03 wordt er een klein aantal problemen verholpen. Zo kon het voorkomen dat spelers vast kwamen te zitten tijdens de quest ‘The Lost Sanctuary’, maar dat is nu verleden tijd. Daarnaast heeft Sony Santa Monica enkele problemen met crashes opgelost. De details lees je in de patch notes hieronder.

