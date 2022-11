De Embracer Group is een gigantisch conglomeraat en bewijst dat nog maar eens met de ambitie om vóór maart 2026 meer dan 234 games op pc en console uit te brengen, waarvan 25 AAA projecten zouden zijn. Dit liet het bedrijf weten in zijn recente fiscale verslag

Natuurlijk zal het meerendeel van deze grote hoeveelheid games wat kleinere projecten betreffen, maar het blijft een indrukwekkend aantal. Het bedrijf is de laatste jaren natuurlijk druk bezig geweest met het opkopen van diverse bedrijven om deze output te bewerkstelligen. Het kocht bedrijven zoals PLAION (voorheen bekend als Koch Media) en de westerse tak van Square Enix. Daarnaast bezit Embracer Group ook een groot aantal populaire IP’s, waaronder het Middle-Earth IP.

De totale lijst games die Embracer verwacht uit te brengen in de komende jaren hebben we natuurlijk niet, maar games zoals Dead Island 2 en de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake zullen onwaarschijnlijk onderdeel zijn van de AAA projecten die het bedrijf hoopt uit te brengen.