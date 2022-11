Eerder deelde Kazunori Yamauchi al een teaser afbeelding, waarmee hij aangaf dat er nieuwe auto’s onderweg zijn naar de game. Dit is lang niet alles, want we mogen nog meer verwachten van de update die voor aanstaande donderdag gepland staat.

Omdat Gran Turismo dit jaar 25 jaar bestaat, wordt dit uitgebreid gevierd in Gran Turismo 7. Zo zullen er verschillende extra campagnes in de game beschikbaar zijn, waarvan er één reeds te spelen is. De planning is als volgt:

Bonus campagne – 17 tot 27 november

Viewers campagne – 25 november tot 5 december

Gran Turismo 25th Anniversary – 25 november tot 3 januari

Bij de eerste campagne kan je raden wie de winnaars van de drie Gran Turismo kampioenschappen zullen zijn, die in het weekend van 27 november plaatsvinden. Als je het bij het rechte eind hebt, kan je dat 1 miljoen in-game credits opleveren.

De Viewers campagne zal je belonen met verschillende tickets, 1 miljoen credits en de Ferrari Vision GT. Hiervoor dien je de finales te kijken en deel te nemen aan een quiz. Meer specifieke details daarover kan je op het PlayStation Blog vinden.

Het laatste evenement draait om het jubileum van Gran Turismo. Tussen 25 november en 3 januari kun je deelnemen aan speciale races, waar je extra punten voor kunt scoren. Door deel te nemen aan het evenement zul je een speciale Red Bull X2019 25th Anniversary livery ontvangen.

In het kader van de Gran Turismo finales zullen er bij verschillende races in de Sport modus tussen 24 november en 5 december extra beloningen te verdienen zijn. Dit kan oplopen tot tien keer het gewone aantal credits.

De Gran Turismo kampioenschappen zullen te volgen zijn via het Gran Turismo YouTube-kanaal vanaf 16:00 uur op de volgende dagen: