Gran Turismo 7 krijgt met enige regelmaat nieuwe auto’s en zo nu en dan voegt een update ook een nieuw circuit toe. De eerstvolgende toevoeging lijkt Michelin Raceway Road Atlanta te zijn. Dit staat te lezen op de Duitse variant van het PlayStation Blog meldt GTPlanet, waar het een en ander bekend is gemaakt omtrent de festiviteiten in het kader van het 25-jarige jubileum van de franchise.

Volgens de Duitse variant van het PlayStation Blog zal de update op 24 november verschijnen en die voegt het genoemde circuit toe. Dit samen met drie nieuwe auto’s en andere nieuwe features, al is niet bekend of daarmee de speciale campagnes bedoeld worden.

Over speciale campagnes gesproken, gisteren heb je daar in dit nieuwsbericht meer over kunnen lezen. Hieronder een video van het circuit in werkelijkheid.