Special | De verschillende realms van God of War: Ragnarök – In de review hebben jullie kunnen lezen wat PlaySense vond van God of War: Ragnarök. Wat vooral erg indrukwekkend te noemen is, is de grafische pracht en praal die je in de game te zien krijgt. Het helpt natuurlijk ook dat de verschillende omgevingen ontzettend sfeervol zijn vormgegeven met een hoop details. Flora en fauna die op de achtergrond te bespeuren valt en ook de verschillende kleurenpaletten die de realms doen onderscheiden. Het is keer op keer weer een verrassing en we gaan vandaag alle realms langs met een korte omschrijving om de sfeer van de game nog eens wat extra aan te dikken. Lees het artikel om jezelf op te hypen voor je de game gaat spelen of waan je weer eens in de wondere wereld van God of War: Ragnarök. Weet wel, het bevat spoilers!

Migard kennen we nog wel

Het begin van God of War (2018) vond plaats in Midgard. Het is de realm van de normale mens en dat is dan ook dé juiste plek voor Kratos om zijn (nieuwe) familie te stichten. Als je bekend bent met het verhaal, weet je dat het er allemaal niet zo rustig aan toegaat. Iets wat ook veelvuldig naar voren komt in de game, gezien het dient als je centrale vertrekpunt naar andere realms. En als we naar God of War: Ragnarök kijken, is de gehele realm voorzien van een hoop meer sneeuw. Dit komt door de Fimbulwinter, wat je mag zien als het aanloopje naar Ragnarök, die gaande is. Het eens zo lieflijke en mooie landschap van Midgard is nu somber en intimiderend geworden.

Alfheim is nog altijd niet zo vriendelijk

Alfheim is behoorlijk veranderd ten opzichte van de laatste keer dat Kratos en Atreus deze realm bezochten. Een grote tempel, omringd door water met daar omheen een grote woestijn die zeer uitgerekt is. Een heuse zandstorm begroet Kratos en Atreus als zij deze plek bezoeken, waardoor ze goed uit hun doppen moeten kijken tijdens het traverseren op de zandvlaktes. Deze zijn bezaaid met groteske skeletten van merkwaardige monsters. Met verstopte grotten en mysteries zit er niets anders op dan deze te verkennen, want het thuis van de elfen heeft meer te bieden dan ogenschijnlijk lijkt.

Svartalfheim, het huis van de dwergen

Svartalfheim heeft vooral een merkwaardig landschap. Zo begin je tussen de geisers en geel getinte rotsformaties om later in een pittoreske omgeving te belanden, omringd door water. Het is vooral als je in de omgeving bent waar de dwergen wonen, dat de echte charme van Svartalfheim te zien is. Leuke kleine huisjes, met allerlei markt koopwaar en pleintjes die gevuld zijn met pompoenen. Buiten deze dorpen zijn er op verschillende plekken bouwwerken te vinden die de dwergen gemaakt hebben, zoals alleen zij dat kunnen. Er is ontzettend veel te zien (en doen) in Svartalfheim, waardoor het een genot is om te bezoeken. Ga ook zeker meerdere keren terug, het herbergt veel geheimen!

Kwam Freya niet uit Vanaheim?

Vanaheim is een realm die we in God of War (2018) niet hebben kunnen bezoeken. Dit samen met Svartalfheim en Asgard. In God of War: Ragnarök zul je dus ook met gloednieuwe omgevingen kennismaken en Vanaheim is er daar één van. Deze realm behoort tot de grootste, waardoor je er uren en uren kunt doorbrengen. Wat ook uniek is, is dat het verschillende gebieden kent. Het ene moment wandel je door een dichtbegroeide jungle en het andere moment trotseer je de vele vijanden in de woestijn. Vanaheim is ook de thuisbasis van de Vanir goden en misschien kom je er wel eentje tegen. En trouwens, was Vanaheim niet het huis van Freya? Wat deze realm nog wat unieker maakt, is dat er een eigen dag- en nachtcylus aanwezig is, die invloed op de omgevingen heeft. Interessant, niet?

Helheim is maar een koude bedoeling

Een plek om rillingen van te krijgen. Het is een realm die voor het merendeel bestaat uit ijs en de zielen van overleden mensen. Je zou met de benaming Helheim verwachten dat vuur de overhand heeft, maar het tegenovergestelde is waar. Helheim is misschien wel de meest onheilspellende omgeving in God of War: Ragnarök waar je meermaals langs zal gaan. Ondertussen wordt deze realm bewaakt door Hraesvelgr, die majestueus uitkijkt op de dooie boel. Helheim is niet de meest uitnodigende realm om in te vertoeven, maar het heeft wel zijn nuttige functie. Het blauw met groenwitte kleurenpalet is er een die er in ieder geval zeer herkenbaar uitspringt.

Muspelheim is weer gevuld met uitdagingen

Als je de vorige game gespeeld hebt, dan weet je dat Muspelheim vooral de realm van de uitdagingen is. Dat is deze keer niet anders, ook nu zul je weer geconfronteerd worden met allerlei gevechten. Weet jij ze in het voordeel van Kratos te beslechten? Ga de uitdaging aan en oefen je nieuwe moves. Leuk is dat Muspelheim dit keer ook een belangrijkere rol speelt dan voorheen, waardoor je veelvuldig in deze omgeving rond zal wandelen. Wat Muspelheim vooral zijn eigen identiteit geeft, is dat je hier kunt genieten van een vurige omgeving. De lava stroomt overal en in de verte zijn vulkanen te zien. Na de koude avonturen in Niflheim en Helheim is dit een mooie plek om weer even op te warmen. Letterlijk.

Jotunheim, een bijzondere plek

Het is de meest mysterieuze plek van alle negen realms in God of War: Ragnarök. Aan het einde van deel één werd het as van Frey uitgestrooid vanaf de hoogste punt van alle realms. Je keek uit op een uitgestrekt rotslandschap, dat bestond uit Giants die hun beste tijd hebben gehad. Het lijkt een uitgestorven realm te zijn, maar schijn bedriegt. Er is namelijk een hoop meer in Jotunheim te vinden dan je op het eerste gezicht zou denken. We gaan dit natuurlijk niet verklappen, maar Jotunheim is absoluut een realm om eens goed te verkennen, want er is genoeg te ontdekken en uit te pluizen!

Niflheim is veranderd

Voorheen nog een mistige plek waar intimidatie hoog in het vaandel stond, is het nu een realm die te lijden heeft onder Fimbulwinter. De mist is weggetrokken en naast Helheim is dit misschien nog wel een koudere plek. Vrijwel alles is hier bevroren en je bezoekt deze realm omdat er beloningen op je wachten door de raven van Odin te doden. Weet je ze allemaal te vinden? Ga dan zeker langs om je beloning op te halen en vergeet niet de omgeving te checken. Niflheim mag ogenschijnlijk geen grote rol van betekenis spelen in God of War: Ragnarök… er is meer te vinden dan aanvankelijk lijkt!

Asgard?

Het huis van de goden, Asgard. Het is een plek die maar moeilijk te bereiken is voor stervelingen. Het is ook de plek waar Thor en Odin (en de rest van de goden) hoog en droog zitten, ver verwijderd van de potentiële Spartan Rage van Kratos. De realm op zichzelf bereiken is al buitengewoon lastig en het wordt ook als mysterieuze omgeving gepresenteerd. Dit maakt dat we er alleen geheimzinnig over kunnen doen. Hoe zit Odin erbij? Wat doet Thor in zijn vrije tijd? En bewaakt Heimdal niet deze plek volgens de Noorse mythologie? Er zijn zat vragen die een antwoord moeten krijgen. Dit doe je door lekker de game te spelen.

God of War: Ragnarök is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.