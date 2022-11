De nieuwste update van Gran Turismo 7 – nummer 1.26, om precies te zijn – is vanaf vandaag beschikbaar en bevat onder andere drie nieuwe wagens om mee over de talrijke circuits te scheuren. Hier lees je er meer over. De update blijkt echter ook een feature te bevatten waar gamers al erg lang om vragen.

Het zal vanaf nu immers mogelijk zijn om auto’s die je in je virtuele garage hebt staan te verkopen. Dit zou de moeizame economie van de game ten goede moeten komen én spelers in staat moeten stellen om van voertuigen af te geraken waar ze toch niets mee doen. We hopen dat de feature aan de verwachtingen voldoet.