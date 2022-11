Gisteren en vanmorgen heb je al het een en ander over de aankomende Gran Turismo 7 update kunnen lezen. Via de Gran Turismo-website heeft Polyphony Digital nog wat extra details bekendgemaakt en daaruit leren we dat update 1.26 vanaf morgen beschikbaar is.

De significante toevoegingen zijn de Michelin Raceway Road Atlanta, wat een nieuw circuit is. Daarnaast worden drie nieuwe auto’s aan de game toegevoegd. Dit zijn de volgende:

BMW M2 Competition ’18

Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87

Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96

Tot slot worden er met de update nog twee Scapes onder de noemer Illuminations aan de game toegevoegd. Check ook zeker de trailer hieronder even!