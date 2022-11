De meeste sporttitels krijgen jaarlijks een opvolger en dat gaat ook op voor de NBA 2K franchise. In die reeks zagen we dit jaar NBA 2K23 verschijnen, waarvan je hier de review kan terugvinden. Met de beschikbaarheid van deze game én NBA 2K22, is NBA 2K21 geen lang leven beschoren.

Dat de sportgames niet meer zolang meegaan, toont 2K maar weer eens aan door te melden dat de online servers van NBA 2K21 gesloten zullen worden op 31 december 2022. Verder zal de game niet meer te verkrijgen zijn vanaf 1 januari 2023. Wel zal je natuurlijk het offline gedeelte kunnen blijven spelen. Het bericht van 2K omtrent het sluiten van de servers kan je hier terugvinden.

“Players will no longer be able to play ranked or online league games. Accordingly, any mode that earns or uses VC will be affected, along with any other online function (such as the MyTEAM mode and online matches against other players).”