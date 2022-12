God of War: Ragnarök wist het hoge niveau van God of War uit 2018 te evenaren en bij vlagen zelfs te overtreffen. Wij waren dan ook zeer enthousiast over het avontuur van Kratos en Atreus in onze review. In de afgelopen periode zijn er meerdere video’s verschenen die dieper ingaan op de creatie van de game en dat is bij deze nieuwe video net zo.

In deze video krijgen we namelijk een beter beeld hoe één van de negen werelden – Vanaheim – tot stand is gekomen. Vanaheim is de wereld waarin de godin Freya opgroeide en het oogt als een kleurrijk, bebost gebied met exotische planten en dieren. Het team vertelt over de uitdagingen van het maken van deze wereld en het is zeker interessant om te kijken. Let wel op dat deze video spoilers kan bevatten afhankelijk van hoe ver jij in de game bent.

Ook wij hebben recent naar de realms van God of War: Ragnarök gekeken, zie daarvoor onze special.