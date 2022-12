Nog niet zo lang geleden, 16 juni om precies te zijn, verscheen Neon White voor Nintendo Switch en pc. De game is een speedrun-, kaart- en first-person shooterspel. De game is zeer positief ontvangen en daarom is het nu tijd dat de game ook naar de PlayStation zal komen.

Op 13 december zal de game verschijnen voor de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Op de PS5 zal de game zelfs draaien op 120 Hz en ook de laadtijden zullen een pak korter zijn dan die van de PS4-versie. Hieronder kan je een korte trailer terugvinden die ervoor zorgt dat je bloed wat sneller rondgepompt zal worden.