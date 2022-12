Producent Geoff Keighley boekt met The Game Awards steeds meer succes. Hierdoor is de show groter geworden, met als gevolg dat het ieder jaar ook langer duurt. Uiteraard heeft dat kritiek opgeleverd en nu laat Keighley op Twitter weten dat The Game Awards 2022 minder lang duurt dan voorgaande edities.

Dat betekent echter niet dat we minder aankondigingen moeten verwachten. We wisten al dat The Game Awards dit jaar meer dan 50 titels de revue laat passeren, echter hebben we nu iets meer details. Zo zijn er tussen de 30 en 40 games die voor het eerst onthuld worden of waar nieuwe content voor wordt getoond.