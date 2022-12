Het begint steeds dichterbij te komen. Hogwarts Legacy komt over twee maanden eindelijk uit, 9 jaar na de laatste Harry Potter console game. Vorige maand kwam uit het niets een ASMR-video (ja, echt) uit voor Hogwarts Legacy, waarin meer van de wereld werd getoond. Ditmaal kun je meer van de wereld zien in een Hogwarts Legacy muziekvideo

Het muziekstuk dat wordt gespeeld heet Overture to the Unwritten en wordt uitgevoerd door een orkest dat maar liefst bestaat uit 54 artiesten van het Seven Springs Symphony Orchestra & Choir. Aandachtige luisteraars zullen merken dat er ook subtiele hints naar de Harry Potter muziek uit de films verwerkt zitten in het stuk.

Hogwarts Legacy komt op 10 februari 2023 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal op een latere datum worden uitgebracht voor de Nintendo Switch.