Als er nieuwe beelden van een game getoond worden, is dat meestal of cinematisch of gameplay. Zo hebben we van Hogwarts Legacy inmiddels veel gezien, maar als alternatief op de gebruikelijke video’s krijgen we zo nu en dan een zogeheten ASMR-video te zien.

Zo is ook nu weer een nieuwe video uitgebracht. Deze laat verschillende omgevingen uit het spel zien, dit op een relatief laag tempo en dat in een najaarssetting. Het resultaat is een ontspannen video van 20 minuten om van te genieten.

Hoewel het niet bekend is of al de locaties uit de video ook daadwerkelijk in het spel terugkomen, is het zeker even de moeite waard om te checken. Druk daarom hieronder op play! Hogwarts Legacy verschijnt op 10 februari 2023.