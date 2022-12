Review | Soundcore Space A40 – Onlangs behandelden wij de Soundcore Space Q45 wat onze eerste ervaring met een Soundcore product betrof. De draadloze headset viel bij ons goed in de smaak door de kwaliteit van zowel de features als de bouw van de headset. Nu geniet een headset niet bij iedereen de voorkeur, maar voor die wensen heeft Soundcore natuurlijk nog andere producten in zijn line-up. De Soundcore Space A40 zijn draadloze earbuds, zoals we die van veel merken kennen, maar wederom met een aantrekkelijk prijskaartje én een fantastische accuduur die je van een Anker product mag verwachten. En dat is niet het enige waar de Space A40 in uitblinkt.

Efficiënt design

De Soundcore Space A40 heeft op eerste oogopslag een wat sober uiterlijk. Wat ons direct opviel bij het uitpakken is dat de oplaadcase een redelijk gewicht heeft. Dat verbaasde ons niet gezien de geadverteerde accuduur van 8 uur (10 uur zonder ANC) voor de oortjes zelf met nog eens 40 uur (50 uur zonder ANC) aan stroom, die je uit de case kan persen. De case heeft een pil-vormig design met weinig poespas. Op de case zit welgeteld één knop die je gebruikt om de earbuds in Bluetooth pairing te zetten. De oortjes zelf kennen verder geen knoppen en werken middels een touch-interface op de zijkanten.



Het pakket zelf is vrij rechttoe, rechtaan. Naast de case met de earbuds vinden we in totaal vijf maten aan siliconen tips die je op de earbuds kan plaatsen en een vrij korte USB-A naar USB-C kabel om de case mee op te laden. Meer dan dat heb je ook niet nodig. De oortjes zelf kennen een IPX4 rating, wat ze spatwater dicht zou moeten maken vanuit alle hoeken. Een leuke lijst aan features dus en dat wederom aan een zeer competitieve prijs. Voor € 99,99 mag jij jezelf namelijk de eigenaar noemen van een setje van deze earbuds.

In gebruik

Het geluid van de Soundcore Space A40 earbuds is gewoonweg zuiver te noemen. Hoge en middentonen komen goed binnen alsook de bass klanken. In diverse genres muziek doen de oortjes goed hun werk en doen ze qua geluidskwaliteit niet veel onder voor duurdere earbuds zoals de Airpods Pro van Apple. Die klinken wellicht nog iets zuiverder en weten een wat ruimtelijker geluid te produceren, maar kosten wel ruim het dubbele in prijs. Daarnaast is het draagcomfort in onze ervaring goed. De earbuds gingen na ze soms meerdere uren achter elkaar in te hebben gehad niet irriteren.



Middels gebruik van de Soundcore-app kan je de earbuds naar hartenlust configureren naar jouw smaak. Zo kan je de touch-interface helemaal naar jouw wens inrichten. Op zowel de linker als de rechter earbud zit een vlak waar je diverse commando’s aan toe kan wijzen. Je hebt de keuze uit een of twee keer tikken en vasthouden voor twee seconden. Tussen de twee kanten kan je verschillende commando’s instellen om uit te laten voeren. Volume omlaag en omhoog, volgend en vorig nummer, pauzeren en spelen, de stemassistent van jouw telefoon oproepen, game mode in- of uitschakelen en het niveau van noise cancelling.

Over de noise cancelling gesproken, die is bijzonder goed. Middels de Soundcore-app kan je de active noise cancelling naar hartenlust aanpassen en zelfs voor jouw oren kalibreren met gebruik van de optie HearID. Door HearID kom je er ook achter welke maat siliconen tips voor jou het beste werken. Het geluid wordt goed weg gefilterd en zorgt ervoor dat je zelfs in een drukke trein fatsoenlijk een telefoongesprek kan voeren. De microfoon op de Soundcore Space A40 earbuds is namelijk ook erg goed te noemen. In gebruik kregen we al erg snel te horen dat we veel beter te verstaan waren dan via onze gebruikelijke headset. Ook na even onze eigen stemgeluid te hebben opgenomen kwamen we tot de conclusie dat het inderdaad prima klinkt.

Gaming geschikt?

Zoals we net al aanhaalden beschikken de Soundcore Space A40 earbuds via de Soundcore-app over een game mode. Dat is precies ook het probleem wanneer het op gamen aan komt. Bij het spelen van een potje Osu! op de door ons gebruikte iPhone 12 was er geen vertraging merkbaar wanneer de game mode was ingeschakeld, dus dat is gewoon prima. Ook voegt de game mode wat meer ruimtelijkheid toe aan het geluid door een soort surround-effect te simuleren, ideaal voor bijvoorbeeld competitieve shooters. Alleen bestaat de Soundcore-app jammer genoeg niet voor consoles zoals de Nintendo Switch, waar we met vergelijkbare vertragingen te maken hebben als met de Space Q45. Voor mobile gaming zijn de Space A40 earbuds dus prima aan te raden, maar op andere platformen valt het helaas wat tegen.