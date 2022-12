Eerder dit jaar waren er al geruchten over een open beta voor Diablo IV vóór een vermeende release in april 2023. De laatste geruchten lijken dit te ondersteunen en menen dat we tijdens The Game Awards meer te horen gaan krijgen.

Insider Gaming heeft laten weten dat meer dan 100 journalisten de kans hebben gekregen om achter de schermen een presentatie bij te wonen en zelf aan de slag te gaan met het spel. Hier zouden we op 7 december meer over moeten horen, dan zou het embargo volgens Insider Gaming moeten verlopen.

Tijdens The Game Awards zou Blizzard meer bekend moeten maken over een eventuele open beta die volgens Gamingbolt al in februari van start kan gaan, en de releasedatum van Diablo IV.