Cyberpunk 2077 is inmiddels een schoolvoorbeeld van hoe je een game vooral niét moet lanceren en – eerlijk is eerlijk – hoe je daarna man en macht inzet om de problemen recht te trekken. Het was overigens de bedoeling dat de dystopische RPG ooit multiplayer features zou krijgen, maar door de problemen tijdens de launch zijn die voorlopig naar de prullenbak verwezen.

Dat onthult quest designer Philipp Weber – inmiddels bezig aan de volgende Witcher-game – tegenover Eurogamer. Door de bekende problemen tijdens de launch werd de Poolse studio gedwongen om de prioriteiten te heroverwegen en besloot uiteindelijk om de singleplayer eerst stabiel te krijgen, zodat zoveel mogelijk mensen een goede ervaring hadden.

Dat betekende echter ook dat bepaalde onderzoeksprojecten van tafel werden geveegd. De studio had heel veel ambities voor Cyberpunk, maar op dat moment was het topprioriteit om alle focus naar de hoofdgame te verleggen.

“The priority was that the main experience will run for the people in a really good state. And essentially, the switch of priorities meant that other R&D projects had to go away. With Cyberpunk, we wanted to do many things at the same time, and we just needed to really focus and say, ‘Okay, what’s the important part? Yeah, we will make that part really good.'”