PowerWash Simulator is wellicht één van de meest verrassende games van dit jaar. De vrij simpele gameplay blijkt namelijk een hoge verslavingsfactor te hebben. Binnenkort krijgen PlayStation 4-, PlayStation 5- en Nintendo Switch-bezitters ook te horen wanneer zij met het spel aan de slag kunnen.

Op het moment kunnen alleen Xbox- en pc-gamers PowerWash Simulator spelen. Het is al even bekend dat het spel ook naar de PlayStation en de Nintendo Switch zou komen, alleen nog niet wanneer. Daar krijgen we vrij snel antwoord op.

Futurlab heeft op hun website aangegeven dat zij begin 2023 de releasedatum van PowerWash Simulator voor de PS4, PS5 en Nintendo Switch zullen onthullen. Tevens zullen zij dan mededelen wat voor extra content er op stapel staat.