Altijd al benieuwd geweest hoe Sony Santa Monica Studio de prachtige cutscènes in God of War: Ragnarök heeft gemaakt? In de achtste aflevering van God of War: Ragnaröks behind the scenes serie deelt het team meer over hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen, onder begeleiding van wat beelden natuurlijk.

De ontwikkelaars lichten niet alleen de technische consideraties toe, maar ook de gevoelens die moeten worden aangeroepen in de verschillende scenes en de beste manier om het verhaal te vertellen. De video focust vooral op een scene die wat later in het spel plaatsvindt. Mocht je God of War: Ragnarök dus nog niet uitgespeeld hebben en niet gespoiled willen worden, sla deze video voor nu dan even over.

Voor mensen die de video wel willen bekijken, dat kan hieronder. God of War: Ragnarök is nu beschikbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. In onze review kun je lezen wat wij vinden van Kratos en Atreus’ nieuwste avontuur.