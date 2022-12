Microsoft heeft Sony een tienjarige Call of Duty deal aangeboden, maar dat is niet de enige partij bij wie ze hiervoor hebben aangeklopt. Ook Nintendo is een tienjarige deal aangeboden, zo laat Phil Spencer vandaag op Twitter weten. Dit wel onder de voorwaarde dat de overname van Activision Blizzard doorgaat.

Als die deal er door is, zal Microsoft de komende tien jaar Call of Duty naar Nintendo platformen brengen en daarmee krijgen spelers op de Nintendo Switch en opvolgers eindelijk ook toegang tot de franchise.

“Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play.”

Daar voegt Spencer nog aan toe dat Microsoft ook van plan is om Call of Duty gelijktijdig uit te brengen op Steam als op andere platformen. Eveneens als de deal met Activision Blizzard doorgaat.