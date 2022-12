De aanstormende Game Awards zullen zoals altijd weer talrijke aankondigingen en nieuwe gameplaybeelden op ons afvuren tussen de prijsuitreikingen door. Eén van de games die sowieso zijn opwachting zal maken, is Baldur’s Gate 3, dat ons nu met een kersverse teaser alvast warm probeert te maken voor die Game Awards ‘reveal’.

Fans van de franchise zullen in de teaser Minsc en Boo herkennen, figuren die eerder reeds het mooie weer wisten te maken in de Baldur’s Gate franchise. Het derde deel is overigens al een tijdje beschikbaar in early access, maar zou in zijn volledig afgewerkte vorm ergens volgend jaar moeten verschijnen. Fingers crossed.