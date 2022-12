Rockstar is weliswaar bezig met de ontwikkeling van GTA VI, maar een ding is zeker: GTA Online wordt voorlopig nog steeds voorzien van nieuwe content. Ook deze maand is dat het geval, want volgende week kunnen spelers in GTA Online aan de slag met nieuwe content. Wie een kick krijgt van het maken van drugs en het verhandelen ervan, moet de Los Santos Drug Wars in de gaten houden.

Vanaf 13 december kan jij met oude bekende Nervous Ron en een nieuwe groep ‘buitenbeentjes’ namelijk een poging wagen om je stempel te drukken op deze lucratieve handel. Je bent uiteraard niet de enige die graag psychedelica wil maken, want er zijn zat concurrenten die jouw opkomende handel de kop in willen drukken. Een groep van rijke hippies en schietgrage motorrijders neemt het maar wat graag tegen je op.

Deze update brengt een tweedelige verhaalupdate met zich mee, waarvan nog niet duidelijk is wanneer het tweede gedeelte verschijnt. Met deze eerste update mag je in ieder geval ook nog nieuwe voertuigen, missies en speciale upgrades verwachten.

Eergisteren werd al aangegeven dat de PS5 en Xbox Series X versies van GTA V worden voorzien van ray tracing met een toekomstige update. Of dat bij deze update inbegrepen zit, is helaas niet duidelijk.