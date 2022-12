Gisteren heb je kunnen lezen dat de releasedatum van Street Fighter 6 was gelekt via de PlayStation Store. Het was echter wachten op een officiële bevestiging en die heeft Capcom gegeven tijdens The Game Awards na het tonen van een nieuwe trailer.

De nieuwe trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken en noteer 2 juni 2023 maar alvast in de agenda, dat is de datum waarop deze fighter zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.