The Last of Us: Part I is een remake van de originele game die jaren terug voor de PlayStation 3 verscheen en eerder dit jaar uitkwam voor de PlayStation 5. Deze titel komt ook naar de pc en met een nieuwe trailer hebben Naughty Dog en Sony Interactive Entertainment de releasedatum aangekondigd.

De pc-versie van The Last of Us: Part I verschijnt op 3 maart 2023. De trailer waarmee de releasedatum en komst naar pc officieel aangekondigd werd, check je hieronder!