CD Projekt RED is met verschillende projecten bezig en één daarvan is de Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077. Van die game weten we natuurlijk allemaal dat Keanu Reeves een rol speelt en dat hij in de uitbreiding terugkomt.

Dat is niet de enige bekende acteur, want in een nieuwe trailer van Phantom Liberty is ook Idris Elba te zien. Hij speelt in deze uitbreiding de rol van Solomon Reed, een FIA agent van de NUSA. Check het hieronder!

De uitbreiding heeft nog geen releasedatum, maar verschijnt in 2023.