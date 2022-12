Zoals je hier al kon lezen werd Season: A Letter to the Future al eens uitgesteld naar 2023. Toen werd een specifieke datum nog niet bekendgemaakt voor de nieuwe release, maar daar brengt Scavengers Studio nu verandering in. De game zal op 31 januari 2023 verschijnen en zal te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

Het leuke is dat er nu al een demo beschikbaar is van de game, al zal je je wel moeten haasten, want deze demo is beschikbaar tot 12 december. Verder kan je de game al pre-orderen en dit zal je € 29,99 kosten. Je kan natuurlijk ook gewoon wachten tot 31 januari en in de tussentijd genieten van de onderstaande korte trailer van de game.